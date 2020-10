L'ex giudice sportivo D'Urso: "3-0 a tavolino? I difensori del Napoli ci sguazzeranno"

Raggiunto da TuttoJuve, l'ex Giudice Sportivo Bruno D'Urso ha commentato il 3-0 a tavolino deciso per la mancata disputa di Juventus-Napoli: "Da quel che ho potuto capire, il giudice sportivo si è dilungato nell'analisi e nell'acquisizione di elementi ulteriori a quelli che avrebbe dovuto valutare. Questo aveva fatto intravedere un qualche ravvedimento dalla possibilità di applicare rigorosamente in maniera neutra le norme che regolano la situazione che è stata verificata, invece si è approfondito ed è arrivato ad una conclusione".

È una decisione a suo parere corretta?

"Sì, se per giusto si vuole definire un primo verdetto che è redatto in maniera rigida nelle norme che regolano la materia che è stata analizzata. A mio parere c'è stata una analisi nel merito, una svalutazione della legittimità proposta dal Napoli della propria condotta. Questo apre una falla valutativa e interpretativa nel giudice di secondo grado molto ampia, perché andare a valutare il merito delle condotte e non il presupposto e l'effetto dal punto di vista sportivo - non è stata valutata se la mancata presenza è stata legittima o illegittima -. farà si che i difensori azzurri potranno sguazzarci dentro nei successivi gradi di giudizio".

È una sentenza che può essere ribaltata?

"Certamente, questa non è altro che l'ennesima dimostrazione dell'arroccamento del mondo del calcio sulle proprie convinzioni e sull'interpretazione all'interno delle norme. La giustizia applicata in questo momento è domestica, racchiusa tra le quattro mura del calcio professionistico pieno di interessi ed arroganza delle proprie regole. Il mio commento è che non possono travalicare gli argini delle norme costituzionali, prima tra le quali la tutela della salute che è un bene costituzionalmente garantito e che è ben presente nelle condotte".