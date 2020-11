L'ex Gunners Campbell chiama Eriksen: "Non mi interessa del Tottenham, fa per noi"

Ex star dell'Arsenal con oltre 160 presenze, Kevin Campbell ha suggerito ai Gunners di acqusitare Christian Eriksen. "Ok, ha giocato col Tottenham, ha sappiamo tutti che qualità ha il ragazzo -ha detto a Football Insider-. Non sta andando bene all'Inter per Eriksen e sono certo che sarebbe un grande colpo per l'Arsenal. Non mi interessa che abbia giocato con gli Spurs, servono giocatori così per diventare grandi".