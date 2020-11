L'ex Inter Asamoah in cerca di una nuova sistemazione: ci pensa Lotito, lo vogliono anche in MLS

Non solo la Salernitana del presidente Lotito, trovano conferma anche in Ghana le indiscrezioni che vorrebbero il Montreal Impact sulle orme di Kwadwo Asamoah. Il laterale-centrocampista classe '88, reduce da due stagioni all'Inter, sta valutando le offerte insieme al suo entourage per trovare la piazza giusta in cui ripartire.

Asamoah, attualmente svincolato, arriverebbe in entrambi i casi a parametro zero.