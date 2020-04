L'ex Inter Rafinha può lasciare Barcellona a prezzo di saldo. Milan e Lazio attente

Il futuro di Rafinha, centrocampista ex Inter di proprietà del Barcellona ma in prestito al Celta Vigo, potrebbe essere di nuovo in Italia. Secondo il Mundo Deportivo infatti oltre al Valencia diverse squadre italiane si sono interessate a lui per il prossimo anno. Nelle scorse settimane si era parlato di Milan e Lazio e in quest’ottica il quotidiano spagnolo regala un dettaglio di non poco conto: prima di lasciare il Barça per il club galiziano, Rafinha avrebbe pattuito un prezzo di cessione molto basso nel caso in cui volesse lasciare il Camp Nou definitivamente in estate: per il suo cartellino serviranno 16 milioni di euro.