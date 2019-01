© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bogdan Lobont, ex portiere della Roma attualmente al Cluj nelle vesti di preparatore, ha parlato anche di un connazionale che consiglia alla Roma in una intervista al Corriere dello Sport: "Marin è forte e ha voglia di mettersi in gioco, da due anni gioca con continuità nel campionato belga e sarebbe un buon acquisto. Si è adattato velocemente lontano da casa, io però non so nulla di eventuali trattative".