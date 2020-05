L'ex Ministro dello Sport Lotti: "Se Governo non vuole far ripartire il calcio lo dica con chiarezza"

L'ex Ministro dello Sport Luca Lotti chiede all'attuale Ministro Spadafora un atto di responsabilità. E di decidere in merito alla prosecuzione del campionato di Serie A, senza ulteriori tentennamenti: "Se non si vuole far ripartire il campionato da parte del Governo bisogna farlo con chiarezza, bisogna dirlo e assumersi le proprie responsabilità. Il protocollo è inapplicabile, soprattutto la parte relativa ai nuovi contagi - ha detto Lotti a Lady Radio - La politica deve decidere, ma farlo con trasparenza. Io spero che si vada avanti e che questo protocollo sia rivisto anche per lo sport di base, perché così non si possono riaprire i centri sportivi e le piscine".