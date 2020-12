L'ex presidente dell'Inter Pellegrini: "Non caccerei Conte ma dovrebbe portare più serenità"

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo' e ha detto la sua sull'attuale momento della squadra nerazzurra e del suo allenatore, Antonio Conte. "Non caccerei Conte, è un grande allenatore. Se posso permettermi, dovrebbe portare allo spogliatoio più serenità e sorrisi. Lo vedo corrucciato e mi dispiace per l’Inter: penso che possa giovarne tutta la squadra", ha detto Pellegrini che poi sul match di domani tra Inter e Napoli s'è espresso così: "Due squadre in salute che arrivano da due vittorie che giocano un buon calcio. Metterei una tripla, ma tifo Inter, mi perdoneranno i miei amici Napoli".