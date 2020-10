L'ex procuratore Pecoraro: "Inter-Juve, mi arrivò solo il video. Senza audio: perché?"

Arrivano nuove dichiarazioni da parte di Giuseppe Pecoraro, ex procuratore FIGC, che questa sera a Le Iene è tornato su Inter-Juvents di aprile 2018, arbitrata da Daniele Orsato. Nel corso del servizio, andato in onda sul programma Mediaset, Pecoraro affronta la vicenda partendo dal ritardo sull'arrivo dell'audio della presunta conversazione tra il direttore di gara e il VAR in occasione della mancata espulsione di Miralem Pjanic: "Eravamo già alla terza o quarta partita del campionato successivo. E non mi arrivò l’audio video: mi arrivò solo il video, non l’audio! Me lo fece avere la Lega: c’era solo il video, non l’audio che a me interessava per capire se o dal VAR o dal IV uomo qualcuno aveva sollecitato l’intervento dell’arbitro e cosa avesse risposto nel caso".

"Se non è interessata la Federazione né l’autorità giudiziaria che cosa dobbiamo fare, io mi aspettavo una collaborazione dal mondo arbitrale. Anche perché, se uno non ha nulla da nascondere, avrebbe potuto mettermi in condizione di avere subito gli audio-video".

"No no, non c’è la traccia audio. E allora, mentre i dialoghi degli altri episodi mi sono stati forniti, per l’episodio relativo a Pjanic, non mi è fornito l’audio, solo il video. Se abbiano parlato? Guardi, questo non lo sappiamo, o meglio... io ritengo che abbiano parlato, però lo ritengo io. Che cosa si sono detti, questo non lo sappiamo: era come se fosse muta. E io mi sono chiesto, se è muta, perché l'hanno registrata e cosa me l'hanno data a fare".

"Certo, ecco la cosa strana. Già che me l'abbiano data a ottobre è un ritardo che non ha senso. La risposta più semplice è che non me l’abbia voluto dare: perché mi danno l’audio degli altri episodi e non mi danno questo, quando a me interessava soltanto quell’episodio lì. Se a un certo punto Orsato viene promosso e viene mandato a fare la finale di Coppa dei Campioni, qualcuno si deve pure chiedere, ma dopo quell’errore che ha fatto, gravissimo a mio parere che ha condizionato penso un campionato, è premiato pure, ma di che parliamo?".

"Guardi, i problemi sono vari. Non è soltanto la parte relativa a quella partita: non voglio entrare in polemica con nessuno, ho fatto il prefetto, sto facendo ora un’altra cosa, me ne sono andato perché non era l’ambiente per me, punto".