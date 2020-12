L'ex Roma Salah re dei bomber di Premier: 23 gol in 33 gare nel 2020, mai nessuno come lui

Mohamed Salah continua a scrivere, a suon di gol, assist e titoli in bacheca, la storia della Premier League. Il campione egiziano del Liverpool nel 2020 ha segnato infatti ben 23 reti in 33 presenze in campionato.

Un record assoluto, quello dell'ex Fiorentina e Roma, nella storia di questa competizione.



23 - Liverpool's Mohamed Salah scored 23 goals in 33 Premier League appearances in 2020; the most of any player in the competition. Unquenchable. #OptaReview2020 pic.twitter.com/Sh3T0kYNaL

— OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2020