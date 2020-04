L'ex Roma Zago: "Sogno di allenare i giallorossi. Cedendo i migliori è impossibile vincere"

L'ex difensore della Roma, Antonio Carlos Zago, oggi allenatore in Giappone dei Kashima Antlers, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nel giorno in cui ricomincerà gli allenamenti: "Qui non hanno chiuso tutto, ma la gente è civilissima Divido sempre il gruppo in quattro. E' giusto riprendere a giocare, spero di vincere per tornare un giorno in giallorosso. Fonseca ha fatto bene in Ucraina ma non so se i tifosi siano contenti. Quando la Lazio è davanti è un problema. Per vincere non si possono sempre vendere i migliori".