L'ex squadra di Cannavaro, dal colpo Martinez al sogno Papu Gomez: alla scoperta dell'Al-Nassr

L'Al-Nassr che sta tentando Alejandro Gomez con offerte da capogiro è stato allenato anche da Fabio Cannavaro. Tredici partite, un bilancio agrodolce, sesto posto e rescissione. Era il 2016, adesso la guida del club saudita è il portoghese Rui Vitoria, uno dei tanti navigatori lusitani in giro a quelle latitudini. Campioni nella stagione 2018/2019, adesso l'Al Nassr è secondo a una giornata dal termine del campionato ma con un gap di otto punti non colmabile nei confronti dell'Al-Hilal.

Colpo Gonzalo Martinez Per la prossima stagione il grande acquisto, orchestrato da Marcelo Simonian, è stato il Pity dall'Atlanta, oltre 15 milioni sborsati al club statunitense per prendere l'ex giocatore del River Plate. Una rosa dove c'è anche il trequartista brasiliano Giuliano, preso dal Fenerbahce. Sulla sinistra la star è senza dubbio Ahmed Musa, campione in Russia ma flop al Leicester. Tra i paly un veterano ex Liverpool, Brad Jones, il difesa il brasiliano Maicon dal Galatasaray e sulla trequarti anche Nordin Amrabat, nazionale marocchino, fratello del neo centrocampista della Fiorentina e preso nel 2018 dal Watford.