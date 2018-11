L'habitat naturale di Maurito. Che in Champions lascia sempre il segno

© foto di PHOTOVIEWS

Quattro partite in Champions, le prime quattro partite in Champions della carriera, e 3 gol. Tutti decisivi ai fini del risultato. E scusate se è poco. Anche stasera il punto, fondamentale, strappato dall’Inter contro il Barcellona porta la firma d’autore di Mauro Icardi. Uno che fino a poche settimane fa neanche l’aveva giocata la Champions. Ma che ora non vuol lasciarla andare per niente al mondo. E se ci pensate bene, nella piovosa serata di oggi, c’è un po’ tutta l’essenza di Maurito. La sentiva particolarmente questa sfida, visti i passati blaugrana. E probabilmente la si è vista questa attesa sul campo, almeno nel primo tempo. Quando Icardi ha fatto l’Icardi: ovvero ha toccato si e no 5 palloni, senza lasciare particolari tracce del suo passaggio. Ma pure nella ripresa, Icardi ha fatto l’Icardi: con la squadra sotto a due minuti dalla fine, gli è bastata una palla sporca per far esplodere di gioia tutto San Siro. E dopo Tottenham e PSV, anche il Barcellona ha conosciuto la fame di gol del suo ex canterano.