L'Hellas con uno Stepinski in più. E' il picco di spesa della gestione Setti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ultimo pezzo l’Hellas l’ha aggiunto poco prima che scoccasse il gong del mercato. Come sottolinea il Corriere di Verona, infatti, l’arrivo di Mariusz Stepinski (5.5 milioni di euro da versare in più soluzioni al Chievo, contratto fino al 2024 per la punta polacca) ha chiuso la vicenda dell’attacco, rebus che ha fatto da sfondo alle trattative portate avanti dal Verona per l’intera estate. Alla fine - si legge - a uscire dalla galleria è una squadra molto rinnovata rispetto a quella che, in capo a una folle stagione, è stata promossa in serie A, il 2 giugno.

Il picco di spesa - Al netto dei calcoli ragionieristici, l’Hellas ha investito in entrata circa dieci milioni di euro, mentre ha effettuato vendite per otto milioni. Quanto pagato per Stepinski rappresenta il picco di spesa per la gestione di Maurizio Setti per un singolo giocatore (l’operazione Iturbe, per cui furono sborsati 15 milioni, era finalizzata alla cessione dello stesso attaccante, passato nel giro di poche settimane alla Roma per 22 milioni più bonus) e proprio il presidente, a Milano con il direttore sportivo Tony D’Amico, ha deciso di alzare l’offerta. Non avesse fatto questa scelta (più che mai irrituale, per il Setti low cost degli ultimi anni, dal 2016 in poi) il Verona sarebbe rimasto a secco.