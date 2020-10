L'Hellas domina ma non sfonda, il Genoa si difende. Al 45' è 0-0

vedi letture

Primo tempo senza grossi sussulti quello fra Verona e Genoa, con la squadra di Juric certamente migliore dal punto di vista del palleggio, mentre il Grifone prova a usare il contropiede come arma principale, pur senza scoprirsi in maniera particolare. Così l'Hellas parte con il piede sull'acceleratore, anche sfruttando un Genoa pieno di assenze. Così le prime parate sono di Perin, in particolare su Ilic e Colley, ma il predominio territoriale non aiuta ad arrivare a occasioni significative, escludendo un errore proprio del portiere genoano che si dimentica il pallone al limite dell'area, dove Favilli potrebbe sfruttare al meglio l'opportunità, ma l'errore non viene sottolineato. Il più intraprendente è Pandev, dall'altra parte, che impegna Silvestri in un paio di circostanze, ma è ancora Perin a mettere il guantone sul diagonale di Colley, non così semplice.

Così la prima frazione termina sullo 0-0, il risultato più giusto.