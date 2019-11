L'Hellas non è più una sorpresa. Di Carmine, può essere la svolta

Non chiamatela più sorpresa. Perché se tre indizi fanno una prova, figurarsi tredici. Tanto per snocciolare qualche dato: seconda miglior difesa del campionato (significativo a dir poco, dopo un terzo abbondante di stagione), nono posto davanti a Fiorentina, Torino e Milan. Questi i più macroscopici. Poi c'è il campo, da sempre più probante di qualsiasi statistica. E anche lì si fa una gran fatica a trovar falle: vero che la vena realizzativa lascia ancora qualche dubbio (l'Hellas ha uno degli attacchi meno prolifici della Serie A), ma è una considerazione che va inserita nel ben più ampio principio fondante di ogni squadra di calcio, l'equilibrio. I veneti l'hanno trovato nell'ermetismo, nell'annientare le armi offensive della controparte, ancor prima che colpire a loro volta. Di certo davanti non si può che migliorare, e la sensazione è che anche in tal senso la strada sia tracciata. Juric lo sa, ma è anche conscio del fatto che non ci si possa permettere di snaturarsi, dopo aver trovato la quadratura in tempi tanto rapidi. Non chiamatela sorpresa, però. La costanza di rendimento, nelle vittorie e negli scivoloni (pochi fin qui), l'identità di gioco limpida, operaia ma con un occhio di riguardo all'estetica, cozzano con il significato intrinseco di sorpresa. Non c'è nulla di casuale in tutto ciò, solo la mano sapiente di un tecnico con idee chiare, e la forza di un gruppo che sta crescendo con lui. "Questa squadra ha un'anima", ha detto Montella dopo il ko domenica, riferendosi all'Hellas: difficile trovare una sintesi migliore.

DI CARMINE E IL CALENDARIO - Contro la Fiorentina si è sbloccato Samuel Di Carmine: primo gol in A, proprio contro la squadra che l'ha lanciato nel calcio professionistico, ma anche una boccata d'aria fresca dopo i tumulti delle ultime settimane. Escluso per motivi disciplinari, poi reintegrato e di nuovo al centro del progetto: può essere la svolta della sua stagione. Il dieci gialloblù proverà a ripetersi, nell'immediato, nelle tre partite che separano gli scaligeri dalla sosta natalizia. Calendario complicato, che metterà di fronte ai veneti prima la Roma al Bentegodi, poi l'Atalanta a Bergamo, e infine il Torino, ancora una volta a Verona, per provare a chiudere l'anno in bellezza. Vietato fare calcoli, anche perché il bottino accumulato consente una certa tranquillità, oltre ad un buon margine d'errore.