L'Hellas sfida la Juve con Kalinic dal 1', il ds D'Amico: "Tornerà a dimostrare il suo valore"

vedi letture

Così il ds dell'Hellas Verona, Tony D'Amico, prima di Juventus-Hellas. "Abbiamo fatto tantissimi cambiamenti: sono d'accordo con Juric, siamo identici come ambizione e coraggio di affrontare le partite. Per il resto è tutto cambiato. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme, abbiamo cambiato tanti giocatori e serve tempo per trovare un equilibrio di squadra".

Su Kalinic "E' un giocatore importante per noi, ha esperienza, col lavoro può tornare a dimostrare il suo valore. Ha bisogno di tempo, arriva da poco con noi e deve ritrovare condizione, ci auguriamo che possa ritrovarla con lavoro e partite".