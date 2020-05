L'Hellas si allena nel tardo pomeriggio: scelta mirata. E Badu guarda avanti con fiducia

Siamo al bivio decisivo: la data cerchiata in rosso sul calendario da alcune settimane è giunta, e oggi si deciderà se e come far ripartire il campionato di Serie A. Sembra filtrare un cauto ottimismo, ma occorrerà inevitabilmente attendere il responso definitivo. In casa Hellas Verona, intanto, si continua a correre: a Peschiera si lavora alacremente per recuperare la forma in tempi rapidi. Nell'allenamento di ieri la squadra, riunitasi collettivamente, è stata poi suddivisa in due gruppi, per evitare sovraffollamenti in palestra. Non casuale la scelta di convocare le sedute nel tardo pomeriggio: si andrà avanti su questa linea per tutta la settimana, e verosimilmente anche per la prossima, al fine di acclimatare i giocatori agli orari serali che si delineerebbero in caso di ripresa del campionato. La società sta inoltre osservando con rigore tutte le altre indicazioni del protocollo: i tamponi cui squadra e staff devono essere sottoposti sono previsti ogni quattro giorni, mentre i test sierologici ogni due settimane.

Ieri, intanto, Emmanuel Badu è stato protagonista di una diretta Instagram sul profilo ufficiale degli scaligeri. Gli eventi burrascosi a livello personale e familiare non hanno fatto perdere il sorriso al ghanese, che con la consueta genuinità ha osservato: "Fortunatamente ho la vita, per me il bene più importante". Testa rivolta al futuro, l'Hellas che al momento offusca anche il sogno di tornare in nazionale, e un enorme senso di riconoscenza nei confronti dei tifosi: "Nei quattro mesi di stop mi hanno fatto percepire la loro vicinanza in ogni modo: per me ha significato molto".