L'Hellas si ferma fino a lunedì. Tutte le implicazioni della sosta forzata

Anche l'Hellas Verona si ferma. Era inevitabile, alla luce dell'emergenza profonda che sta vivendo il nostro Paese in questi giorni. In seguito alla sospensione del campionato fino al prossimo tre aprile, la società scaligera ha optato per l'annullamento di ogni attività della prima squadra - oltre che del settore giovanile. La ripresa a Peschiera è prevista per il sedici marzo, salvo nuove indicazioni. Lo stop forzato, dunque, costringerà la squadra a vivere le prossime settimane sull'onda lunga dell'amaro ko di Genova, chiaramente subalterno alle ben più prioritarie preoccupazioni generate dal virus, ma comporterà anche diverse implicazioni, dalle sfaccettature quasi antitetiche tra loro.

LE DUE FACCE DELLA MEDAGLIA - Il rischio, concreto, è che la sosta tarpi le ali a Claud Adjapong. All'esordio dal primo minuto dopo mesi ai margini, l'ex Sassuolo a Genova è parso ancora piuttosto contratto: l'approccio è stato timido, poi qualche lampo promettente, e un finale in calando. Il tutto tra mille attenuanti, perché il classe '98 non giocava titolare da mesi, ma soprattutto perché avrebbe avuto altre occasioni, considerando la durata prevista del periodo di convalescenza di Faraoni. Sarebbero state settimane decisive in ottica riscatto, che adesso è un pizzico più lontano. Sdrammatizzando anche il momento storico, però, per la serie "non tutti i mali vengono per nuocere", sarà certamente possibile gestire il fronte infortunati con meno apprensione. Faraoni, come detto, sarà presumibilmente a disposizione alla ripresa delle ostilità, così come Fabio Borini. Anche nel caso dell'attaccante, le tre settimane e mezzo che mancano al weekend del quattro e cinque aprile dovrebbero essere sufficienti per smaltire l'infortunio al retto femorale.

IL MESSAGGIO DI SETTI - Ieri, intanto, la società ha diffuso una lettera del presidente Setti che, rivolgendosi a tutto il mondo Hellas, ha invitato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle autorità. Uno sforzo necessario, per ripristinare quanto prima la normalità e ritornare a gioire insieme. Con la sciarpa sempre pronta nel cassetto. "La nostra sarà ovviamente gialloblù", ci ha tenuto a specificare il patron.