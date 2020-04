L'Hellas Verona guarda avanti. Veloso rinnova, Verre verso la riconferma

vedi letture

Il futuro prossimo dell’Hellas Verona comincia adesso. In attesa di capire se e quando il campionato riprenderà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il Verona prosegue sulla linea tracciata e lavora per consolidare il gruppo che ha sorpreso tutti fino al blocco della Serie A per l’epidemia di contagi da coronavirus. I gialloblù ricominciano dalle certezze costruite in questi mesi. Se c’è chi già è stato ceduto (Rrahmani e Amrabat) e chi tornerà al club che ne detiene il cartellino (Pessina, che a Verona ha fatto grandi cose: l’Atalanta ha tutta l’intenzione di riportarlo a Bergamo), ci sono giocatori attorno a cui la dirigenza dell’Hellas vuole costruire la base per la stagione che verrà.

Miguel Veloso, intanto - Il regista portoghese va in scadenza di contratto il 30 giugno, il rinnovo è in agenda. E sempre di rinnovo - ma del prestito - già si è parlato con l’Inter per Eddie Salcedo e Federico Dimarco. Discorso differente quello che riguarda Koray Gunter, sul cui cartellino il Verona eserciterà il diritto di riscatto, a 4 milioni di euro, con il Genoa che può controriscattare a 1.5.

Valerio Verre fa parte dei programmi - E' in prestito dalla Samp e per ingaggiarlo a titolo definitivo servono 2,1 milioni. Altri punti fermi sono Marco Silvestri, Darko Lazovic e Mattia Zaccagni, come pure Davide Faraoni, per cui c’è stato l’interessamento di Napoli e Roma.