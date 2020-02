L'Hellas Verona non perde da 9 gare. Ecco Juric, tra grinta e intuizioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona reduce dalla strepitosa vittoria contro la Juventus e autore con la sua squadra di un cammino finora sorprendente. La piena consapevolezza - si legge - ha cominciato ad acquisirla il 15 dicembre 2019, 16a giornata, quando, sotto di 3 gol con il Torino, riesce a riagguantarlo. Da allora, il Verona non ha più perso: 9 partite (incluso il recupero con la Lazio), 4 pareggi e 5 vittorie. Fermando la super squadra di Inzaghi due volte e strapazzando la corazzata Juve.

La svolta - Juric all’inizio dell’avventura ha chiamato a sé qualche suo uomo del Genoa: Veloso, Lazovic e Gunter. Strada facendo ha scoperto che poteva credere in Kumbulla e Rrhamani. Amrabat e Pessina sono i suoi uomini chiave, per tacere di Verre. Il primo regala quantità e qualità al centro, il secondo è un jolly che usa nel tridente o come vice regista. Poi la seconda preziosa intuizione: Gunter spostato in mezzo, che con i sui piedi buoni, garantisce la migliore impostazione dell’assalto.