L'Hellas Verona respira. Contro la crisi c'è il tesoretto dal mercato in uscita

Le mosse in uscita sul mercato di gennaio permettono all’Hellas Verona di avere un "cuscinetto" nel momento in cui i conti del calcio sono messi sotto pressione dal Coronavirus. Il Verona - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in inverno ha effettuato due cessioni di peso, chiudendo i trasferimenti di Amir Rrahmani al Napoli e Sofyan Amrabat alla Fiorentina: entrambi, peraltro, sono rimasti in prestito al club gialloblù. Poi, l’epidemia di Covid-19 ha travolto anche il mondo del pallone.

Plusvalenze - Le casse dell’Hellas, in una fase delicata, con la ricaduta dell’emergenza che avrà per tutto il calcio un impatto gravoso, possono appoggiarsi al traino delle plusvalenze prodotte dalla doppia operazione completata: circa 30 milioni, l’utile per il Verona, che ha ingaggiato Rrahmani dalla Dinamo Zagabria pagando 2,1 milioni di euro e che riscatterà per una cifra vicina ai 3.5 milioni il cartellino di Amrabat dal Bruges. Per il difensore kosovaro, il Napoli ne ha versati 15, mentre sono 20 quelli sborsati dalla Fiorentina per il centrocampista marocchino. Un affare per l’Hellas, che grazie a questi introiti avrà quel respiro che serve per gestire le complicazioni del periodo, attutendo le perdite, in attesa di capire se e quando la stagione riprenderà.