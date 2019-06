© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona torna in Serie A al primo tentativo! La squadra scaligera risale nella massima serie immediatamente dopo essere retrocessa la stagione scorsa, e lo fa al termine di una stagione travagliata, che l'ha vista costretta a rincorrere nella quasi intera totalità, con anche l'esonero dell'allenatore Grosso nelle passate settimane. La promozione è arrivata in rimonta, e all'ultimo respiro, anche nella finale playoff: dopo aver perso 2-0 l'andata al Tombolato, la squadra ora agli ordini di mister Alfredo Aglietti ha vinto 3-0 il ritorno, festeggiando così la A. Dopo il vantaggio di Zaccagni nel primo tempo, nel corso della ripresa - in cui gli amaranto sono rimasti prima in dieci e poi in nove per i rossi di Parodi e Proia, sono arrivati i centri decisivi di Di Carmine e Laribi.