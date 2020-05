L'appeal di CR7 e lo scambio con Lazaro: le chiavi di Juve e Inter per arrivare a Werner

Timo Werner è stato molto chiaro. La stella del Lipsia in un'intervista rilasciata alla Bild ha fatto chiarezza sul suo futuro affermando che preferirebbe un'esperienza all'estero e che se dovesse lasciare il Lipsia non sarà per il Bayern Monaco. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, per il giocatore tedesco si prospetterebbe un derby d'Italia fra Juventus e Inter, entrambe molto interessate.

Le carte di Juve e Inter - I bianconeri dal canto loro potrebbero giocarsi la carta CR7. Il portoghese potrebbe essere l'arma per convincere il calciatore tedesco ad accettare la piazza torinese ma attenzione ai nerazzurri. L'ad Beppe Marotta potrebbe utilizzare come pedina di scambio Valentino Lazaro, già nel mirino del Lipsia prima del suo passaggio in prestito al Newcastle. L'esterno potrebbe fare ritorno alla base visto il riscatto troppo alto, 23.5 milioni di euro, per il club inglese.