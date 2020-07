L'in bocca al lupo social di Hamsik a Gattuso: posta foto di un loro battibecco in campo

Stasera il Napoli ospiterà il Milan nel posticipo domenicale della trentaduesima giornata di Serie A. Una sfida speciale per Gennaro Gattuso, che affronterà i rossoneri per la prima volta, dopo aver guidato il Diavolo per quasi due stagioni. Un augurio molto particolare per il tecnico calabrese è arrivato da una delle leggende del club partenopeo, Marek Hamsik: lo slovacco, attraverso le Instagram Stories, ha postato la foto di un battibecco tra lui e Gattuso (all'epoca Ringhio del centrocampo del Milan) durante una sfida giocata nel 2008-09.