© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo nel bene e nel male. Il portoghese ha segnato nell'ultima di campionato contro la Lazio, avviando la rimonta della Juventus, stasera ha invece regalato una prestazione a dir poco insufficiente. Dalla sua parte c'è una condizione fisica che non può essere al top, visto l'infortunio e il ritorno in campo arrivato appena due settimane fa. Infatti Max Allegri aveva pianificato di tenerlo a riposo, ma l'inaspettato ko di Chiellini ha spinto il tecnico a puntare sull'ex Inter. Domenica è andata bene, questa sera no. L'Atalanta è passata in vantaggio con Castagne che ha recuperato la sfera proprio ai danni dell'esterno lusitano, protagonista in negativo in almeno altre due o tre occasioni. Tuttavia è vietato gettare la croce addosso a Cancelo, pezzo pregiato dello scacchiere bianconero per il presente e per il futuro. Presto, viste le sue qualità, saprà come farsi perdonare.