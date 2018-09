L'Uomo Cragno salva ancora il Cagliari. E manda un messaggio a Mancini

© foto di Federico Gaetano

Era stato già decisivo dieci giorni fa contro il Milan, si è ripetuto stasera sbarrando la strada alla Sampdoria. Alessio Cragno, insieme a Nicolò Barella, è sempre più l'uomo copertina del nuovo Cagliari di Rolando Maran, che stenta ancora a decollare e a segnare, ma che può fare affidamento su un gruppo affiatato e sulla bravura dei suoi giovani.

L'Uomo Cragno, come è stato ribattezzato per le sue parate straordinarie e un rendimento in crescita stagione dopo stagione, dopo aver negato il gol a Suso nel finale dello scorso match casalingo, stavolta si è superato, evitando la sconfitta interna agli isolani contro i blucerchiati. Il rigore parato a Kownacki è l'ultimo di una lunga serie; Cragno ormai è diventato uno specialista: nella scorsa stagione furono 4 i penalty respinti dal numero 1 rossoblù, che ancora una volta ha indovinato l'angolo giusto nonostante l'enorme pressione: il fallo di Andreolli su Defrel è arrivato al 90' e le possibilità di rimettere in piedi il risultato sarebbero state misere. Invece, con la consueta freddezza, Cragno ha ipnotizzato l'attaccante polacco, regalando un punto importante ai suoi e confermando, a 24 anni, di aver raggiunto la piena maturità calcistica. Gran senso della posizione, ottimo tempismo nelle uscite, il toscano sta mostrando tutte le sue qualità. Per la gioia di Rolando Maran ma anche di Roberto Mancini, che già lo ha convocato in Nazionale.