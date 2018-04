L'im-possibile

Fonte: Dal nostro inviato al Bernabeu

© foto di J.M.Colomo

È' una di quelle notti lì. Dove esserci è un privilegio. Dove viverle è vivere. È' come essere a Shanghai per i cento di Bolt, sul Mortirolo per quello scatto di Pantani. Poi il terreno crolla, dopo un fischio 'maledetto'. L'impossibile, citato ed enunciato dalla Juventus nella giornata di vigilia, s'era frantumato sotto i colpi di Mandzukic e compagni. Già, proprio del jolly scelto da Allegri, dell'uomo del ballottaggio, con e al Cuadrado. L'impresa della Roma pareva un esemplare unico, se aggiunto al fatto poi che nessuno aveva mai ribaltato un 3-0 casalingo al ritorno. Mai nessuno nella storia, figuriamoci al Santiago Bernabeu. Poi il 93', il fischio di Oliver, la luce di Buffon che si spegne. Il rigore perfetto di Cristiano Ronaldo, il petto nudo e presuntuoso, le proteste dei giocatori. Le manette in tribuna, le lacrime di altri. A un passo dal Paradiso, caduta come un incolpevole Icaro, la Juventus ha dato però un segnale di vita profondo per il calcio italiano. Che in trincea resiste ed esiste ancora. Che combatte con fatturati enormi, con una tecnologia che inspiegabilmente ancora non c'è nel calcio europeo. Agnelli fa bene a gridare contro Collina ma lo stesso dovrebbe fare tutto il calcio internazionale. Perchè queste notti siano più giuste. Rigore o non rigore.