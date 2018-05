L'imbattibile Allegri

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

E' anche la sua vittoria, è soprattutto la sua vittoria. In quattro anni ha conquistato quattro Scudetti e altrettante Coppe Italia. Eppure, dopo il ko contro il Napoli in molti chiedevano la sua testa. Ha per distacco la migliore rosa della Serie A, d'accordo, ma poi vincere non è mai scontato né banale. E non è certo semplice. "Godiamo per questo successo. Vincere è sempre qualcosa di straordinario e non si può sempre vincere", ha detto stasera Allegri in conferenza stampa. Per rimarcare una volta di più che i record che la Juventus continua a riscrivere anno dopo anno sono tutt'altro che semplici da conquistare.

Anche nel trionfo di questa sera c'è il suo zampino. Ha azzardato Cuadrado terzino destro e la scelta ha pagato col colombiano che s'è rivelato una costante spina nel fianco della difesa rossonera. Ha escluso a sorpresa Higuain e ha schierato Mandzukic al centro del tridente, con Dybala libero di agire alle spalle del croato. Scelte promosse, tutto è filato liscio. Intuizioni che hanno pagato e hanno permesso alla Juventus di conquistare la tredicesima Coppa Italia della sua storia.