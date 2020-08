L'immunologo Le Foche: "Pubblico negli stadi? Qualunque errore potrebbe rispedirci nel passato"

"Calcio nuovamente a rischio? L’isolamento di due settimane è un protocollo scientifico non modificabile. Non credo a una moltiplicazione allarmante dei casi di contagio, peraltro ampiamente prevedibili. Credo invece fermamente che occorra imparare a convivere con questo virus". Parla così al Corriere dello Sport l’immunologo Francesco Le Foche, che da mesi osserva e studia l’andamento della SARS-COV2.

Che nel caso del calcio significa?

"Due o tre casi per squadra di contagio asintomatico non devono indurre a paralizzare il sistema una seconda volta. Sarebbe un errore macroscopico. Vale per la vita ma vale a maggior ragione per il mondo del pallone che ha dimostrato senso di responsabilità, maturità e organizzazione. Vale per i calciatori, i dirigenti, ma anche per tutto l’indotto dei tifosi e dei media".

A quando riammettere il pubblico negli stadi?

"Qualunque errore in questo senso potrebbe rispedirci nel passato con le conseguenze immaginabili. Va programmato seriamente, ma non vedo tempi molto lunghi per la riapertura graduale ai tifosi. Tre o quattro mesi, direi. Considero fondamentale l’impatto emotivo e psicologico in una società familistica come la nostra della riapertura delle scuole".