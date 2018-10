L'impietoso scambio Bonucci-Caldara, 90 giorni dopo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novanta giorni fa, Mattia Caldara diventava ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Riavvolgendo il nastro ci ricordiamo solo per un paio di settimane, a settembre, quando ha esordito in Europa League con il Dudelange e, prima ancora, aveva rappresentato la Nazionale nella partita di Lisbona, la sconfitta per 1-0 - gol di André Silva - che rischiava di mandarci nel Purgatorio della Serie B di Nations League.

Novanta giorni fa c'era più di qualche sostenitore juventino che non rivoleva Leonardo Bonucci, dopo l'alto tradimento dell'estate prima, dallo sgabello inflittogli da Allegri fino alla finale di Cardiff. E il sacrificare Caldara, giovane e dalle belle speranze, sembrava una mossa quantomeno azzardata. Perché, oltre a Higuain, dare la possibilità di alleggerire il bilancio a una delle rivali più temibili, soprattutto dopo l'arrivo di Elliott? Perché, e ora è evidente, Bonucci era più pronto, già integrato negli schemi Juve, probabilmente anche integro fisicamente. Insomma, quello che ci voleva per vincere (o tentare di farlo) subito. Certo, sul lungo periodo Caldara potrebbe essere un grosso rimpianto, ma c'è pur sempre Rugani come alternativa futuribile.

Ma, a dire la verità, quasi tutti avevano intuito come Bonucci sarebbe stato funzionale per la Juventus, in uno scambio che, alla peggio, accontentava tutti. Probabilmente la Juventus con Higuain - e Cristiano Ronaldo - sarebbe ancora più forte di quella attuale. Ma con Caldara al posto di Bonucci, probabilmente, no. Di seguito qualche intervista effettuata ad agosto sullo scambio.

"Lui è una certezza per quel modulo. Bonucci a difendere e costruire la manovra, ha una storia, Caldara la doveva fare questa storia. Ma dispiace il suo ‘sacrificio’. Quando prendi Bonucci, speri che tra 3-4 anni ci siano giocatori italiani pronti a sostituirlo" (Giletti)

Bonucci? Leonardo rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante. In sei mesi non è assolutamente cambiato. Caldara, invece, è più giovane e, insieme a Romagnoli e Rugani, fa parte del trio di giovani difensori più forte che c'è in Italia. Mi spiace, ma il mercato ci ha obbligato a farlo ripartire" (Allegri)

"Con l'operazione Caldara-Bonucci-Higuain vincono tutti, il Mlilan un po' di più perché Caldara è un giocatore di prospettiva da Nazionale e Higuain un cannoniere che conosciamo bene. Bonucci ritorna alla Juve e sarà un riferimento nello spogliatoio della Juventus" (Filippo Galli)

"Non avevo un progetto specifico, conoscevo il Milan benissimo e non era difficile capire cosa avrei trovato. Non seguivamo solo noi Mattia e sicuramente avevo un'idea di prendere calciatori giovani e italiani. Questa è stata una bellissima opportunità e abbiamo rinforzato sia la difesa che l'attacco". (Leonardo)

“Era un giocatore che poteva fare benissimo qua e aveva tutto per fare bene. Capisco che è entrato in una dinamica in cui era difficile rifiutare un passaggio e la Juventus, poi, a malincuore lo ha dovuto cedere. Era un ragazzo su cui puntavamo tutti, lo avevamo aspettato e visto. Anche nell’ultimo anno era stato tutto preparato. Le dinamiche del mercato, però, sono particolari e il grande acquisto di Ronaldo comportava dei sacrifici e Mattia è, purtroppo, entrato in questa situazione. A me dispiace, come a tutta la Juve, perché è un ragazzo valido e poteva stare qua tanti anni" (Chiellini)

"L'operazione va contestualizzata tenendo conto di Higuain, che la Juventus non pensava di cedere così presto. Poi l'arrivo di Ronaldo ha cambiato le carte in tavola. Lo scambio Bonucci-Caldara, senza l'argentino, non so se si sarebbe concretizzato lo stesso. Nella vita ogni tanto bisogna rinunciare a qualcosa, la Juventus avrà fatto i suoi calcoli sopratutto in chiave Champions: oggi come oggi Bonucci è più funzionale dell'ex Atalanta". (Secco)