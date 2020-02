L'importanza di avere Ibrahimovic. Milan in difficoltà senza lo svedese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza Ibra non si vince. Il Milan oggi pomeriggio ha palesato le difficoltà in assenza del suo leader nonché giocatore più forte. Lo ha ammesso lo stesso tecnico Stefano Pioli a fine partita: "Non mi sono mai nascosto, Ibra è un valore aggiunto sia per lo spessore che per il timore che incute timore".

Dall'arrivo dello svedese, sempre in campo nelle precedenti 4 partite di campionato, erano arrivate 3 vittorie e un pareggio, ottenuto quest'ultimo nell'unica gara in cui era entrato a partita in corso. A queste vanno aggiunte le sfide di Coppa Italia contro SPAL (dove era assente) e Torino (dove è subentrato ai supplementari, sigillando l'incontro con la rete del 4-2). Al di là delle qualità tecniche mancava un punto di riferimento, che la squadra aveva trovato soprattutto nei momenti di difficoltà. Lo si è visto anche nel gioco aereo, dove soprattutto nel secondo tempo sono piovuti cross non raccolti. Lo si è visto dallo smarrimento dei compagni di reparto, su tutti Rafael Leao che oggi ha fatto un passo indietro, risultando fumoso.

Un'assenza che ha coinciso con quella del giocatore che era cresciuto maggiormente in questo periodo, ossia Ismail Bennacer. L'algerino era diventato perno del centrocampo e garanzia egli stesso per i compagni di squadra che sapevano a chi affidare il pallone. Rientrerà nel derby, così come Zlatan Ibrahimovic. Con la speranza che Pioli ritrovi anche un Théo Hernandez come quello dei tempi migliori: il francese oggi è stato fra i meno brillanti, con i difensori dell'Hellas che gli hanno preso le misure e lo hanno infilato quando hanno deciso di affondare (vedi la rete di Faraoni).