L'importanza di chiamarsi Callejon: non segna più ma corre per tutti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel momento in cui ha accettato la sfida di guidare il Napoli, Carlo Ancelotti sapeva benissimo di doversi confrontare con il fantasma di un allenatore che, pur non essendo un vincente, aveva lasciato un'impronta indelebile sulla squadra campana. E Carletto è entrato nel mondo partenopeo in punta di piedi, senza stravolgere da subito quelle certezze acquisite col tempo dai giocatori, in gran parte gli stessi protagonisti dello straordinario ultimo triennio con Sarri in panchina. Ben presto, però, il tecnico emiliano ha apportato delle modifiche a quella macchina quasi perfetta, a cominciare dal modulo: dal 4-3-3 sarriano si è passati a un 4-4-2 per certi versi rivoluzionario, che ha raccolto subito grandi consensi e ha giovato soprattutto a elementi come Insigne, diventato il vero fulcro del gioco e trascinatore a suon di reti nella prima parte di stagione.

L'altra faccia della medaglia è costituita sicuramente dal rendimento di José Maria Callejon, sacrificato a giocare più lontano dalla porta e molto meno incisivo degli anni scorsi in fase realizzativa. Lo spagnolo aveva formato un tandem micidiale con lo scugnizzo napoletano, che riusciva sempre a sfruttare e premiare nel migliore dei modi i suoi tagli sul secondo palo. Le sue difficoltà non emergono contro avversari più deboli, quando il 4-4-2 di Ancelotti è puro e sfrutta anche la spinta del terzino destro; nel momento in cui si sale di livello, però, ecco spuntare la carta Maksimovic, che gioca in pratica da terzo centrale, costringendo Callejon a percorrere in lungo e largo tutta la fascia in quello che è un 3-5-2 mascherato. Si è messo a disposizione, con la solita grande umiltà, ma i numeri non mentono: zero gol realizzati in 17 presenze stagionali, coperti parzialmente dagli otto assist. Un problema per ora lieve, ma privarsi dell'intelligenza e dei tempi di inserimento dell'ex Real Madrid toglie al Napoli una delle sue carte migliori per colpire gli avversari.