L'importanza di essere Fellaini

Fonte: Inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

"È semplice: è alto 1,90 ed è molto forte di testa”. In poche parole, Massimiliano Allegri spiega l’importanza di Marouane Fellaini. L’importanza di essere Marouane Fellaini, verrebbe da dire parafrasando gli Oasis, ma che nessuno glielo dica. Dopo la gara di andata, in molti, soprattutto tra gli osservatori italiani, si erano stupiti dell’importanza attribuita da José Mourinho all’assenza del centrocampista belga. Dopo il 2-1 rifilato oggi dal Manchester United alla Juventus, è diventato chiaro perché Mourinho ci tenesse tanto. Così alto, così goffo, Fellaini non è un giocatore che accende gli animi di chi il calcio lo guarda, se non per la capigliatura. Tra gli allenatori, però, ha diversi e variegati fan. Su tutti, lo Special One, che a sua volta oggi ha spiegato cosa si aspettava e cosa gli ha dato Fellaini: “Penso che fosse importante far tornare viva la squadra”. Vista dal punto di vista dei Red Devils, e quindi non nell’ottica autolesionista di una Juventus che si fa ma da sola (probabilmente, l’ottica giusta per spiegare il risultato), l’ingresso del trentenne di Etterbeek è stato determinante. Ha consentito ai suoi compagni di buttare palla alta in avanti o in mezzo all’area, e di creare scompiglio. Ha rotto le marcature della Juve, è stato decisivo. E alla fine ha avuto ragione Mourinho.