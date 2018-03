L'importanza di Maurito. L'Inter riprende a volare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spesso si sente dire che una squadra non può essere dipendente da un singolo giocatore. Ma se questo è nettamente il miglior elemento della rosa perché crucciarsi di averlo fra le proprie fila anziché goderselo? Una domanda che è lecito farsi in chiave Inter con Mauro Icardi. Durante l'assenza dell'argentino la formazione di Luciano Spalletti riuscì a portare a casa una sola vittoria in quattro gare. Non certo un rendimento esaltante per una squadra chiamata a centrare il ritorno in Champions League. Poi, ecco il ritorno in campo di Maurito e i nerazzurri hanno ripreso a volare. Lo 0-0 col Napoli è stato un primo step per il rilancio. Poi i quattro gol del centravanti contro la Sampdoria e la doppietta di quest'oggi contro il Verona. L'Inter dipende da Icardi, ma è davvero un problema?