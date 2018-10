L'importanza di Nainggolan: Borja non convince, manca la personalità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine dei giochi si è sentita più la mancanza di Radja Nainggolan nell'Inter che non quella di Lionel Messi nel Barcellona. Il belga, anche se Spalletti nella conferenza stampa di ieri sera ha detto il contrario, è mancato tantissimo ai nerazzurri e la speranza sia del tecnico che dei tifosi è che possa recuperare in vista della partita di ritorno in programma fra due settimane. L'ex Roma è insostituibile, almeno per il momento, nel ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco e in questo senso lo stesso allenatore di Certaldo dovrà lavorare duramente con alcuni giocatori in modo da avere più alternative anche in futuro.

Borja Valero, che nel derby contro il Milan aveva giocato una signora partita, non è riuscito a ripetersi e quando la qualità degli avversari (con tutto il rispetto per i rossoneri) si alza, come è successo al Camp Nou, lo spagnolo va in difficoltà, uscendo anche dal campo in alcuni momenti della partita. Spalletti ha parlato di personalità, di prendersi le responsabilità, e la frecciatina era certamente anche per l'ex Fiorentina, ma la verità è che giocatori come Nainggolan ce ne sono pochissimi in giro e per questo il Ninja è fondamentale per l'Inter, sia con le sue giocate che con il suo carattere, merce rara nel mondo del calcio.