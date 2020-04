L'importanza di Saponara: il Lecce è deciso ad acquistarlo a titolo definitivo

vedi letture

Riccardo Saponara e il Lecce, un matrimonio destinato a durare anche dopo la stagione attuale. Stando alle parole pronunciate nei giorni scorsi dal presidente dei giallorossi, Saverio Sticchi Damiani, non è impensabile che il trequartista possa restare nel Salento anche per il prossimo campionato. “Abbiamo un accordo verbale con la Fiorentina per il suo riscatto”, la dichiarazione che ha strappato un convinto sorriso a trentadue denti ai tifosi. Perché uno con le sue caratteristiche era il sogno di Liverani la scorsa estate, realizzato solo a distanza di cinque mesi.

Lo stesso Saponara già in passato era allettato dalla destinazione Lecce. Poi un battibecco tra le due società, anche in merito a una trattativa sorprendentemente sfumata per il cartellino di Lorenzo Venuti, che fece tramontare il tutto. Ora che il clima tra Fiorentina e giallorossi appare decisamente disteso, la possibilità per i salentini di trasformare il trasferimento a titolo definitivo rappresenta una ghiotta occasione anche in ottica futura. Perché Ricky potrebbe essere fondamentale in campo, come ha già dimostrato dall’inizio della sua avventura al Via del Mare. Un colpo di fulmine sbocciato immediatamente in amore.