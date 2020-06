L'impossibile cessione di Dybala, oltre le richieste esose per stipendi e commissioni

Dietro alle richieste di ingaggio di Paulo Dybala ci può essere anche un altro problema, ben spiegato un anno da quando La Joya era a un passo dal Tottenham. Nel 2016 è stato firmato un contratto fra l'argentino e Star Image, società dell'ex agente Pierpaolo Triulzi, per la cessione dei diritti d'immagine (per cinque milioni di euro) poi rescisso unilateralmente un anno dopo. Di base, cambiando club, sarebbero da rinegoziare ulteriormente la parte dei diritti con il suo vecchio procuratore. Ed è per questo che un anno fa l'accordo saltò: il Tottenham aveva trovato l'intesa, ma poi c'era un contenzioso da 40 milioni (probabilmente scontabili) in ballo. Meglio non rischiare.

COMMISSIONI ALTE - I quindici milioni d'ingaggio di Dybala arrivano da lontano. Era la cifra richiesta da Antun, figura a lui vicina ed ex venditore di auto a Cordoba in Argentina, per chiudere l'affare con il Manchester United, che poi si è tirato indietro. Riuscire poi a trovare un accordo con Triulzi per i diritti d'immagine potrebbe significare sacrificare (quasi) uno stipendio annuale. Altrimenti rimanere così fino alla scadenza naturale del contratto, nel 2022, per poi riuscire a sfruttare lo status di parametro zero per mettere a posto tutte le pendenze. Ragionamenti che non si possono escludere, visto che il trasferimento in Premier League è saltato, un anno fa, proprio per questo motivo.

SARÀ UN CASO? A questo punto bisognerà capire se Dybala rischia di diventare un problema grosso per la Juventus. Un capitale immobilizzato dai diritti d'immagine e che viene lambito anche da altri problemi. E che un anno fa, per 70 milioni, poteva essere ceduto. Probabilmente si tratta di uno scenario estremo e non capiterà, ma al momento niente va escluso.