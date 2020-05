L'impossibile paragone tra Douglas e Bernardeschi. Così uguali e così diversi

Grazie ai dati del programma Comparisonator, sviluppiamo il confronto tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Che stagione è stata, in Serie A, quella del brasiliano e dell'italiano? Intanto i freddi numeri. Più minutaggio per l'ex viola, 866 a 571, più gare totali, 7 a 5, più partite totali e più dall'inizio: 18 a 14 e 9 a 6. Maurizio Sarri, in Serie A, ha schierato di più Bernardeschi ma a penalizzare Douglas è stato chiaramente anche il brutto ko. E i gol? 0 per entrambi e per Berna c'è uno 0 preoccupante anche agli assist a fronte dei 3 del brasiliano. E dire che l'italiano ha pure tirato 25 volte in tutto contro le 10 di Douglas.

Il brasiliano più attaccante I parametri offensivi mettono in risalto le qualità di Douglas Costa. Il verdeoro è davani in tutti i numeri, considerate le medie ponderate. Dai dribbling fatti a quelli riusciti. Dalle azioni di attacco fatte a quelle a segno. Dai passaggi agli assist. In quanto a passaggi, Bernardeschi è davanti solo in quanto a passaggi lunghi mentre per tocchi, passggi nella trequarti e passaggi chiave, i numeri premiano Douglas Costa.

Bernardeschi più difensore Totalmente opposta la situazione in quanto a parametri difensivi. Douglas Costa ha un baricentro però più alto, tanto che i suoi recuperi palla portano a un tiro entro 20 secondi da parte della Juventus meglio che per Bernardeschi. Che però per duelli e recuperi, azioni difensive e intercetti, supera Douglas.

Le conclusioni Difficile metterli a confronto. Quel che è l'impressione nel vederli in campo è chiarita dai numeri e dai dati di Comparisonator. Douglas Costa è più attaccante, Federico Bernardeschi più difensore. Difettano però entrambi, almeno in questa Serie A, di lucidità davanti alla porta e anche di capacità di servire assist importanti. Numeri che stanno facendo riflettere sia Sarri che conseguentemente Paratici.