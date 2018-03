L'impresa dello Young Boys e il talento Fassnacht: tre in fila in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Young Boys sta cercando di realizzare una vera e propria impresa: rompere l'egemonia del Basilea in Svizzera. Dopo anni di dominio, il passo è vicino visto che i punti di vantaggio sono ben sedici dopo ventisei giornate (il Basilea ha però una gara in meno sinora disputata nella Raiffeisen Super League 2017/2018). Tra i grandi protagonisti della stagione, nella formazione del quarantottenne austriaco Adi Hutter, c'è senza dubbio l'esterno d'attacco Christian Fassnacht. Non più giovanissimo, venticinque anni, gli addetti ai lavori lo considerano pronto per fare finalmente il salto in un'altra lega più competitiva di quella svizzera: cinque gol e cinque assist in stagione, è monitorato dall'Atalanta che nelle ultime annate ha pescato e bene all'estero. Poi dal Sassuolo, in cerca di linfa fresca nel reparto offensivo e dalla Fiorentina, che proprio sull'esterno d'attacco dovrà rinforzare la rosa che verrà di Stefano Pioli. Esterno mancino, di piede destro, sul ragazzo ci sono anche sirene importanti che arrivano dalla Bundesliga e non solo.

Data di nascita: 11 novembre 1993

Squadra: BSC Young Boys

Scadenza: 2021

Squadre interessate: Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, Amburgo, Friburgo