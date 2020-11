L'incognita clausola e i 54 gol in 50 partite. Chi (e quando) riuscirà a prendere Erling Haaland?

54 gol nelle ultime 50 partite. No, non sono i numeri di Messi o Ronaldo negli anni in cui monopolizzavano il Pallone d’Oro. Molto più semplicemente, sono i numeri del 20enne Erling Braut Haaland dall’inizio della scorsa stagione. 6 mesi al Salisburgo, poi il passaggio al Borussia Dortmund lo scorso inverno. 44 complessivi lo scorso anno, di cui 10 in Champions League e 10 in questa stagione, di cui 4 nella massima competizione europea. Una continuità disarmante, se consideriamo l’età del norvegese. Anche per questo, normale che tutti i top club europei, nessuno escluso, guardi con attenzione alla situazione del centravanti gestito da Mino Raiola.

Il punto sul futuro - La vera domanda è una sola: dove andrà Haaland dopo il Borussia Dortmund? Perché parliamoci chiaro: i gialloneri, per definizione, trattengono i propri campioni 1, 2, 3 anni. Poi quasi tutti, Reus escluso, possono partire. Alla giusta cifra, ovviamente. In estate per Sancho sono stati rifiutati oltre 100 milioni di euro. Per il prossimo anno non sembrano esserci particolari, dubbi, il ds Watzke ha chiaramente detto che non esiste clausola e che difficilmente Haaland chiederà di essere ceduto. Poi, dal 2022, tutto potrà accadere anche perché, seppur non esistano conferme dirette, potrebbe attivarsi una clausola rescissoria. C'è chi parla di 75 milioni di euro. E in corsa ci sono tantissimi club: alla Juventus è sempre piaciuto, ancora di più al Real Madrid per la futura sostituzione di Benzema. Da Salisburgo, sua vecchia casa, assicurano che ci sia il Liverpool in prima fila. Ma come escludere dalla lista Barcellona, PSG, Manchester City, Bayern Monaco e Manchester United?