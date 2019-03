L'incoscienza di Spinazzola, poi la sfrontatezza di Kean? Le armi di Allegri

Fonte: Inviato a Torino

L’incoscienza in campo, la sfrontatezza in panchina, dalla panchina. Massimiliano Allegri sorprende soltanto chi non si aspettava la conferma delle indiscrezioni della vigilia: Cancelo e Spinazzola terzini di spinta , col secondo all’esordio assoluto in Champions League. E poi magari Can che agirà da terzo di difesa o mediano metodista, magari Pjanic più libero di svariare del solito: dettagli tattici che soltanto l’ingresso di Juventus e Atletico Madrid in campo potrà chiarire. L’incoscienza di Spinazzola, comunque, c’è.

E poi le due armi in panchina. Due, non una. Perché tutti ci aspettiamo Paulo Dybala come primo cambio già scritto, ma è anche vero che l’argentino non è il tipo di giocatore che spacca la partita e a gara in corso spesso non è risultato determinante. Ne ha le caratteristiche Moise Kean: dopo Spinazzola, potrebbe essere lui l’altra arma della gioventù, molto più gioventù, per scardinare i Colchoneros, che da cinque partite non subiscono gol tra coppa e campionato. Intendiamoci: Allegri ha scelto gli undici e punta a vincerla anzitutto con loro. Ma ha anche le sue armi in panchina, e non è detto che possa sfoderare soltanto la più logica.