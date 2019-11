L'indole di Cristiano e la scelta di Sarri: così la Juve protegge il suo eroe

Fonte: inviato a Torino

Quel filo sottile tra un campione e un fuoriclasse si erge solo in determinati contesti. In luoghi, momenti, circostanze non comuni. E quando il quotidiano indossa le vesti dello straordinario, non sempre tutto è così intuitivo. Forse, a Cristiano – l’unico Ronaldo che ogni tifoso autentico della Juventus riconosce fuoriclasse – basterà una notte di riflessione, per smaltire la rabbia e mettere in ordine le idee.

Campioni veri, tutti i suoi compagni, bravi a insistere fino alla rete, nel finale di gara con il Milan. Tutta sudamericana l’esecuzione sulla rete decisiva di Dybala, rifinita da Higuain su invenzione di Douglas Costa. Due su tre di loro in panchina in avvio, poi bravi a calarsi immediatamente nelle dinamiche di gioco e alzare l’asticella di un match che rischiava di spegnersi definitivamente.

Solo in un contesto straordinario come quello bianconero, pieno di campioni di caratura internazionale, emergono quelle lievi differenze con un fuoriclasse. CR7 è una stella: è il primo a mettersi in discussione quando brilla poco, e anche l’ultimo ad alzare bandiera bianca se l’obiettivo non è ancora stato raggiunto.

Per gli umani, accettare un limite, per quanto doloroso, può essere una cosa normale: per un extraterrestre, no. Ecco perché Cristiano non sarebbe mai voluto uscire dal campo sullo zero a zero contro il Milan. Ecco perché il suo allenatore – da buon padre di famiglia – lo ha chiamato fuori, proteggendo il suo eroe.

Quasi nessuno si era mai permesso di sostituire Ronaldo in questi anni. Sarri lo ha fatto per il bene di tutti. “Dopo Lecce, ha preso una botta in allenamento. Da quel momento, al di là del dolore al ginocchio, ha problemi sugli appoggi. Se forza vengono fuori problemi collaterali – spiega il tecnico della Juventus -. La questione non la partita, ma trovare continuità negli allenamenti”.

Nulla di grave, tiene a sottolinea più volte il tecnico. Ma il problema fisico di Ronaldo c’è, va gestito, e in qualche modo arginato prima che si dilati. Anche se un eroe difficilmente accetterà di dovere abbandonare il campo di gioco senza aver messo al sicuro la vittoria. A differenza di altri che, seppur campioni, si tirerebbero indietro di fronte a un problema evidente.

“Ronaldo bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, tanti nella sua condizione non avrebbero giocato. Se lui si arrabbia per un cambio, dopo tutto quello che ha vinto, a me fa piacere, perché vuol dire che è coinvolto e vuole sempre dare una mano – spiega Sarri -. Quando un giocatore esce e ha un po' di giramento mi piace, non mi piacerebbe vedere uscire uno interessato”.

Si dice che il portoghese abbia lasciato lo Stadium prima della fine della partita. E’ vero? “Non sono andato nello spogliatoio dei ragazzi a fine partita, quindi non lo so. Se è così è un problema da risolvere con i proprio compagni. Ci sarà una discussione e gli diranno la loro impressione”, dice Sarri. Szczesny non scopre le carte: “E’ una domanda seria?”.

Certe cose restano nello spogliatoio. In quel luogo in cui la Juve ha messo dentro numerosi campioni intorno a una stella. A Cristiano basterà una notte per mettere in ordine le idee e trasformare in energia positiva la rabbia di ieri sera. Per tutto il resto c’è un club che ha sempre mostrato una grandissima forza nel supportare le sue stelle.