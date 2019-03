L'infermeria dell'Inter si riempie: rischi e dubbi nella settimana decisiva

Inter-Spal 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

La stagione dell'Inter porterà il giornalismo sportivo a coniare forse il termine d'infortuna, più che di sfortuna. Che è la jella che s'abbatte su una squadra proprio quando il gioco si fa duro. Su Mauro Icardi c'è l'ombra di un'operazione ma pure la possibilità di un rientro settimanale, mistero che sta stancando l'ambiente che con forzato ottimismo spera di risolverlo in vista del derby. Radja Nainggolan resta in dubbio per la sfida contro il Milan, semmai è recuperato Ivan Perisic: oggi era in panchina, Luciano Spalletti ha deciso di preservarlo alla stregua di Keita Balde Diaò e così ha fatto, anche in ottica Europa League. Tegole e sfortuna. Nel mare magnum degli infortunati di casa nerazzurra, vanno ad aggiungersi oggi pure Marcelo Brozovic e Miranda. Per il croato domani esami strumentali: cauto ottimismo ma pure silenzio scaramantico, risentimento ai flessori che verrà valutato a breve. Per il brasiliano scontro fortuito con la manona di Andrea Petagna: botta forte, tanto da fargli fare subito esami all'Humanitas di Rozzano per sospetta frattura delle ossa nasali. Torneranno per Eintracht e Milan? Da capire. Certo è che, adesso, l'infermeria nerazzurra è quasi piena come campo e panchina.