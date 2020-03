L’infettivologo Le Foche: “Atalanta-Valencia può aver favorito la diffusione del contagio”

Sul tema dell’epidemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia e in particolare la Lombardia, con Bergamo come occhio del ciclone, si è espresso attraverso le colonne del Corriere dello Sport Francesco Le Foche, medico immunologo, responsabile del day hospital di immuno-infettivologia del policlinico Umberto I di Roma: “Probabilmente in quel distretto hanno agito più fattori trigger - spiega -, i catalizzatori che attivano in modo repentino la diffusione del virus, facendolo esplodere in tutta la sua gravità. Quella bergamasca è un’area molto attiva nel mondo degli scambi economici e sociali. Un terreno ideale per il virus. Secondo fattore, parliamo antropologicamente di gente da sempre molto operosa, spartana, con una grande cultura del lavoro e una tendenza a sottovalutare e dunque trascurare malesseri che sembrano di stagione. Aggiungiamo i comportamenti che, specie nei primi giorni, non hanno certo aiutato lo stop del virus”.

In riferimento a quest’ultimo aspetto Le Foche spiega: “La partita Atalanta-Valencia di Champions League a Milano potrebbe essere stato uno di questi. È passato un mese da quella partita. I tempi sono pertinenti. L’aggregazione di migliaia di persone, due centimetri l’una dall’altra, ancor più associate nelle comprensibili manifestazioni di euforia, urla, abbracci, possono aver favorito la replicazione virale”