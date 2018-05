L'infinita vena di talento tedesco. Zero campioni d'Europa in Russia

© foto di NewsPix/Image Sport

Quanti sarebbero i giocatori italiani provenienti dall'Under 21 a partecipare al Mondiale se la Nazionale azzurra si fosse qualificata per il viaggio in Russia? Partiamo da questa domanda per capire la profondità impressionante del bacino tedesco, un serbatoio da cui il confermatissimo Loew non attinge con avidità, ma piuttosto con moderazione quasi esagerata. La Germania è campione del mondo e di Confederations Cup in carica, con la selezione maggiore, regina d'Europa con l'Under 21. E zero giocatori della rosa di Kuntz andranno in Russia, perché le alternative a disposizione del ct sono troppe, davvero troppe. Basti pensare che a dispetto dell'assenza totale di giocatori provenienti dall'Under 21 che ha trionfato in Polonia, sono ben sette i giocatori preconvocati che non raggiungono i 24 anni. Si tratta di Julian Brandt (21), Jonathan Tah (22), Niklas Süle (22), Leroy Sané (22), Timo Werner (22), Leon Goretzka (23) e Joshua Kimmich (23). Situazioni di sovrabbondanza ai limiti dell'eccesso che in Italia, purtroppo, possiamo solo sognare.