© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i migliori al mondo nel suo ruolo, come testimonia il recente rinnovo a sei milioni di euro annui. Tuttavia Kalidou Koulibaly non è riuscito a mostrare il suo grande valore dal punto di vista comportamentale. Nulla da dire sotto il profilo tecnico, impeccabile fino al momento dell'ammonizione per il fallo su Politano diventata poi espulsione. Questo perché l'applauso del difensore (all'indirizzo dell'arbitro Mazzoleni o per gli insulti ricevuti da parte del pubblico di San Siro? Sarà poi il ragazzo a chiarirlo) è risultato ingenuo quanto poi importante ai fini del risultato finale contro l'Inter. I nerazzurri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Lautaro al 91', anche se i partenopei di Ancelotti hanno rischiato di vincere la sfida con un uomo in meno. Il calcio è così, se vinci sei un eroe e se perdi bisogna sottolineare gli errori e le leggerezze. Come quella commessa da Koulibaly a Milano, un applauso che non doveva avvenire. A prescindere dal destinatario dell'ironica reazione.