L'inglese - Davide Zappacosta: il colpo di Conte arriva da Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il colpo a sorpresa dell'ultimo giorno di mercato avviene in Italia ma arriva dall'Inghilterra: è l'acquisto, con un'offerta irrinunciabile, di Davide Zappacosta da parte del Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico italiano chiedeva da tempo un rinforzo per la fascia destra e ha ottenuto nelle ultimissime ore del mercato un giocatore che di certo conosce bene, avendolo portato per primo in Nazionale. Il costo dell'operazione è da "grande giocatore": ora toccherà a lui dimostrare di valere tutti questi soldi.

Nome - Davide Zappacosta

Trasferimento - Dal Torino al Chelsea

Ruolo - Esterno destro di difesa o centrocampo

Carriera - Cresciuto nell'Atalanta, si è fatto notare con un campionato da protagonista all'Avellino: tornato alla base, partì quasi subito in direzione Torino, fino a conquistare anche la Nazionale.

Valutazione - 25 milioni di euro

Dicono di lui - "Ha colpi importanti. Anzi è migliorato tantissimo anche in fase difensiva ed è diventato un giocatore molto importante. Quando è entrato, Zappacosta ha fatto la differenza". (Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino)