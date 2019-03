L'ingombrante figura di Totti. Che alla Roma non può essere Francesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da chi ripartirà questa Roma? La Champions è a quattro punti, non certo irraggiungibile. Le parole di Claudio Ranieri, però, sembrano quasi come una resa dopo il fischio dinale del 4-1 patito oggi all'Olimpico dal Napoli. Da chi ripartirà, allora, comunque vada? In ogni caso c'è bisogno di chiarezza a livello societario. Che ruolo ha Francesco Totti? "Come dovrete chiamarmi? Continuati a chiamarmi Francesco. Come sempre". Nella lettera pubblicata sui social network, al momento dell'ingresso in società, in pochi notarono da subito l'equivoco del ruolo. La confidenza e l'amicalità vennero scambiate per un quid in più ma Totti a Roma, nella Roma, non è una figura qualsiasi. Non può esserlo. "Vediamo cosa succederà in futuro, sicuramente se dovessi prendere posizione io qualcosa cambierò, ma non è il momento di parlarne. C’è la Roma in primis, la zona Champions è quella che ci può aiutare per il prossimo anno", ha detto nel pregara. Parole comunque forti che mettono in dubbio gli organigrammi. Totti chiede spazio, una 10 anche dietro la scrivania. Cosa deciderà James Pallotta, a patto che non lo abbia già fatto? Le strade, oggi, non possono che essere due. Consegnargliela, coi pro e coi contro della sua conoscenza totale del calcio ma altrettanto con la sua inesperienza totale nel mercato e nelle trattative con gli altri ds. Oppure salutarsi, anche se sembra quella impossibile. Perché troppo difficile, dolorosa. Però Totti non è più Totti, o quel Totti, almeno. E' una bandiera, una delle più belle della storia del nostro calcio. Ma se la Roma vuole ripartire, deve farlo anche da qui. Dal dare un nome e un ruolo alle cose. Non più Francesco.