L'insensato spezzatino di fine stagione

Passi per Benevento-Genoa, che si gioca sabato alle 18 e che è ininfluente sia per i campani che il Grifone, già retrocessi e salvi. Però il polverone s'è alzato per la mancata contemporaneità delle partite tra Juventus e Napoli, ora ininfluenti per quel che sarà del campionato di Serie A 2017/2018. Ma mica ci si gioca solo il massimo alloro, ci sono fior di obiettivi ancora in palio e pure importanti. Due posti in Champions League, per esempio: ad oggi, alla penultima giornata di campionato che si terrà tra il 12 e il 23 maggio, l'Inter sfiderà il Sassuolo sabato sera alle 20:45, la Lazio andrà invece a Crotone domenica alle 15 e la Roma giocherà nel posticipo serale in casa contro la Juventus. Perché? Giocare prima, teoricamente, dà il vantaggio di mettere pressione. Di costringere l'altro a conquistare un'eventuale vittoria, quando magari in contemporaneità avevi il cervello sul campo e un orecchio alla radiolina con la speranza di un pari. In caso contrario, il vantaggio è di chi gioca dopo, ovvero quello di non dover attaccare all'arma bianca, puntando magari a un pareggino tranquillo per raggiungere l'obiettivo. Non solo Champions, chiaro. Perché Atalanta-Milan si giocherà domenica alle 18, mentre la Fiorentina sfiderà il Cagliari alle 15. Una contemporaneità che sarebbe necessaria, visto che eccezion fatta per Juve e rossoneri, che peraltro giocheranno l'una alle 18 e l'altra in serale, non c'è un impegno in corso extra per nessuna di queste squadre. Non può vincere lo spezzatino, perché vantaggi e svantaggi rischiano di non rendere democratico questo finale di stagione.