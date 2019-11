L'insostituibile Callejon parte in panca: 1^ volta in Champions al Napoli

Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’insostituibile di mille battaglie va in panchina. È questa la clamorosa scelta di Carlo Ancelotti, che a Liverpool non punta su José Callejon dal fischio d’inizio. Si tratta di un prima assoluta per l’esterno spagnolo: da quando è al Napoli, infatti, non gli era mai capitato di finire fuori dall’undici titolare in Champions League.